Mujeres del Barrio 31 y la embajadora francesa jugaron un torneo de fútbol por la igualdad de género

POR AGENCIA TÉLAM Hace 4 horas

Un torneo de fútbol femenino con cinco equipos del Barrio 31 y otro integrado por mujeres de la embajada de Francia en Argentina, que incluyó a la titular de la sede diplomática, Claudia Scherer-Effosse, se disputó hoy para promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género.



La actividad fue organizada por la embajada en conjunto con la asociación feminista La Nuestra, a cargo de la ex jugadora y directora técnica Mónica Santino, que trabaja en el Barrio 31.



"En junio ganamos un premio por el concurso Diplomacia Solidaria, a cargo del ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, bajo el lema de cómo los diplomáticos están en contacto con la vida real y organizamos un torneo con La Nuestra, con quienes coincidimos que el fútbol femenino es un modo de empoderamiento de la mujer", dijo a Télam Scherer Effose, a cargo del equipo francés, desde la cancha de fútbol del Barrio 31.



Vincent Bellerey, consejero de Asuntos Sociales de la embajada y quien trabaja con La Nuestra, fue quien propuso armar el torneo entre jugadoras de la organización, que incluyó mujeres del Barrio 31 y otros, y diplomáticas francesas.



"Nos interesa el fútbol femenino y la igualdad de género como un tema central de la embajada, además de que el deporte es un generador de vínculo social y de inclusión. Lo importante es cruzar el trabajo en barrios populares y el fútbol", señaló a Télam Bellerey atento al comienzo del primer partido cerca de las 10 de la mañana.



Un rato antes comenzaron a llegar, vestidas para jugar, las mujeres francesas junto a Scherer-Effosse, sus familiares y las integrantes de La Nuestra a la cancha, donde colgaba una bandera que decía "Fútbol femenino, villero y comunitario".



"Las canchas de fútbol son espacios muy importantes en los barrios y que la mujer ocupe un lugar ahí nos fue conformando como grupo y es un derecho a ejercer y a vivir con el cuerpo, cuando siempre te dijeron que no podes jugar o que no lo haces tan bien como los varones", afirmó a Télam Santino, quien definió ese avance como "una verdadera revolución".



Santino, quien trabaja desde hace más de diez años con fútbol femenino y formó parte de un programa en el centro de la mujer de la localidad bonaerense de Vicente López, se mostró agradecida por la participación de la embajada francesa.



"Es muy importante que venga la propia embajadora a jugar con las pibas, porque algunas mujeres tienen asignado el papel de realizar tareas domésticas y de pensarse únicamente como futuras madres. Las cuatro horas de entrenamiento son un momento de ocio y de liberar los cuerpos", destacó.



Scherer-Effosse es la primera mujer designada por el gobierno francés como embajadora en la Argentina.



Con formato de torneo, se conformaron cinco equipos de nueve personas que disputaron con el francés, y en el cierre, cerca del mediodía, compartieron un almuerzo que acompañó el grupo de percusionistas feministas "Tumbanda".



"El trabajo de Mónica es pionero en el fútbol femenino y además organizó talleres para prevenir la violencia de género y se ve el cambio de las pibas empoderadas que ejercen el derecho de divertirse", señaló a Télam la escritora y periodista Luciana Peker, quien presenció el encuentro.