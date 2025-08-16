Un hecho de inseguridad se registró en Rawson cuando un joven fue sorprendido luego de robar un reflector LED del interior de la Escuela Alas Argentinas, ubicada en el departamento. El episodio ocurrió el pasado 15 de agosto y terminó con la aprehensión del sospechoso.

Según informaron fuentes policiales, el individuo fue identificado como Lautaro Galván, quien habría ingresado al establecimiento educativo tras escalar el cierre perimetral y forzar el soporte donde estaba colocado el artefacto, un reflector LED de color negro con la inscripción “UDOLER”.

El procedimiento estuvo a cargo del personal de la Comisaría Sexta, que desplegó un operativo en la zona y logró reducir al joven tras ser advertidos de la sustracción.

Posteriormente, el ayudante fiscal de turno, Dr. Mattar Juan, se hizo presente en el lugar. Con previa comunicación con el fiscal de turno, se dio inicio al procedimiento de flagrancia.