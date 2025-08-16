Departamentales > Formación en empleos
Rawson: lanzan inscripciones para cursos gratuitos del Programa Red de Oficios municipal
POR REDACCIÓN
La Municipalidad de Rawson, a través de la Oficina de Empleo y Capacitación Laboral, informó que este lunes 18 de agosto, de 9 a 12 horas, se abrirán las inscripciones para una nueva edición del Programa Red de Oficios, que ofrece capacitaciones gratuitas destinadas a mayores de 18 años.
Los interesados deberán concurrir al Complejo La Superiora con el DNI original y el certificado de culminación de estudios primarios y/o secundarios para poder acceder a una de las propuestas formativas.
Entre los cursos disponibles se encuentran Manicura, Peluquería, Electricidad Domiciliaria Nivel 1 (exclusivo para mujeres), Manejo de Máquinas Textiles, Soldador Domiciliario, Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados, Ayudante Terapéutico, Panadería, Mozo para Eventos, Elaboración de Alimentos sin T.A.C.C. y Manejo de Máquinas 3D.
Con esta iniciativa, la comuna busca potenciar oportunidades laborales y brindar herramientas de formación a vecinos y vecinas del departamento, generando alternativas de inserción en distintos rubros.