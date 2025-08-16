La Municipalidad de Rawson, a través de la Oficina de Empleo y Capacitación Laboral, informó que este lunes 18 de agosto, de 9 a 12 horas, se abrirán las inscripciones para una nueva edición del Programa Red de Oficios, que ofrece capacitaciones gratuitas destinadas a mayores de 18 años.

Hay propuestas de formación en distintas áreas para potenciar oportunidades laborales. (Foto gentileza Prensa de Rawson)

Los interesados deberán concurrir al Complejo La Superiora con el DNI original y el certificado de culminación de estudios primarios y/o secundarios para poder acceder a una de las propuestas formativas.

Entre los cursos disponibles se encuentran Manicura, Peluquería, Electricidad Domiciliaria Nivel 1 (exclusivo para mujeres), Manejo de Máquinas Textiles, Soldador Domiciliario, Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados, Ayudante Terapéutico, Panadería, Mozo para Eventos, Elaboración de Alimentos sin T.A.C.C. y Manejo de Máquinas 3D.

Con esta iniciativa, la comuna busca potenciar oportunidades laborales y brindar herramientas de formación a vecinos y vecinas del departamento, generando alternativas de inserción en distintos rubros.