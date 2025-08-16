En el Valle de Tulum comenzaron los controles oficiales a los cultivos de semillas, un proceso que cada año busca garantizar la trazabilidad y calidad de la producción agrícola. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, y el Instituto Hortícola Semillero Provincial (INSEMI), dieron inicio a las inspecciones anuales sobre tres cultivos clave: cebolla, zanahoria y bunching.

De acuerdo con los registros oficiales, en la campaña 2025 se inscribieron 304 puntos de producción, que abarcan un total de 1.006 hectáreas cultivadas. Estas verificaciones en el terreno estarán a cargo del ingeniero agrónomo Juan Manuel Marino, coordinador de fiscalización y limpieza de semilla, junto con un equipo técnico especializado.

El programa de fiscalización apunta a asegurar que la semilla producida en San Juan cumpla con las normativas vigentes en materia de calidad, sanidad y trazabilidad, factores esenciales para mantener la competitividad del sector agrícola en mercados nacionales e internacionales.

Desde la Secretaría de Agricultura remarcaron que el control de cultivos no solo busca preservar la confianza en el origen y pureza genética de la semilla, sino también acompañar a los productores en la mejora continua de los estándares de producción.

De este modo, el Valle de Tulum se coloca como una de las regiones estratégicas en la producción de semillas hortícolas, con un impacto directo en el desarrollo económico provincial.