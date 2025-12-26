El gobierno de Córdoba, bajo la gestión de Martín Llaryora, impulsa un proyecto que propone sancionar a los padres, tutores o responsables legales que no aseguren la vacunación obligatoria de sus hijos según el Calendario Nacional de Vacunación. La iniciativa contempla multas económicas, trabajo comunitario en centros asistenciales y hasta arresto para quienes incumplan con esta obligación.

El proyecto, que forma parte de una modificación al Código de Convivencia Ciudadana, tiene como objetivo fortalecer las herramientas estatales para garantizar la convivencia pacífica y proteger la salud pública, haciendo especial énfasis en el cuidado de los espacios públicos y la prevención sanitaria.

En materia de salud, el texto incorpora un artículo que sanciona específicamente la omisión de la vacunación en niñas, niños y adolescentes. Además, establece que la reincidencia en esta falta triplicará los montos mínimos y máximos de la sanción aplicable. También se refuerza la obligación de los efectores de salud y funcionarios públicos para informar a las autoridades competentes sobre casos en los que se vulnera el derecho a la vacunación.

En paralelo a estas sanciones, Córdoba declarará agosto como el "Mes de la Vacunación" en toda la provincia, en concordancia con la Ley Nacional Nº 27491. Durante ese mes, el Ministerio de Salud llevará adelante campañas de concientización, difusión y promoción de la vacunación, garantizando el acceso gratuito y equitativo a todas las vacunas incluidas en el calendario nacional.

Asimismo, instituciones educativas, asociaciones civiles, organizaciones comunitarias y sociedades científicas deberán colaborar en las actividades programadas por el Ministerio de Salud, autoridad encargada de la implementación de la ley.

El proyecto está siendo analizado por la Comisión de Seguridad de la Legislatura de Córdoba, buscando obtener dictamen para su posterior tratamiento en el recinto. Además, se evalúan iniciativas complementarias como el "Programa Vacunación Segura, Comunidad Saludable", que busca aumentar el acceso y la confianza de la población en las vacunas.

Este avance provincial tiene un antecedente reciente en Mendoza, donde el gobierno inició acciones legales contra padres que no vacunaron a sus hijos, amparado en la Ley 27941 que establece la obligatoriedad de la vacunación y la prevalencia de la salud pública sobre intereses particulares. La administración mendocina informó que realizó 10 denuncias judiciales por incumplimiento del calendario obligatorio.

El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza destacó que esta medida responde a un contexto preocupante por el aumento de casos de sarampión y coqueluche en el país, vinculado a una caída en las tasas de vacunación. Según Rodolfo Montero, titular de la cartera sanitaria, se trata de "un paso adelante en el cuidado de la salud pública, poniendo el foco en la vacunación de los niños como estrategia preventiva y obligatoria".