El incumplimiento del deber de votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025 conlleva sanciones económicas progresivas según el historial de infracciones del elector, conforme lo establece el Artículo 125 del Código Electoral Nacional. Estas multas aplican para ciudadanos entre 18 y 70 años que no emitan su sufragio y no justifiquen debidamente su ausencia.

Escala de multas por no votar:

Primera infracción: $50

Segunda infracción: $100

Tercera infracción: $200

Cuarta infracción: $400

Quinta y siguientes infracciones: $500

Consecuencias adicionales:

Los electores que no sufraguen y no presenten una justificación válida dentro de los 60 días posteriores a la elección quedarán inscritos en el Registro de Infractores al Deber de Votar, además de deber abonar la multa correspondiente según su historial.

Cabe recordar que en estos comicios se renovarán 127 bancas de diputados y 24 de senadores, correspondientes a ocho distritos electorales, implementándose por primera vez en todo el país la Boleta Única de Papel para elecciones legislativas según la Ley N.º 27.781.