Murió argentino en el Amazonas tras comer fruta exótica

Un joven argentino de 33 años murió tras intoxicarse al consumir una fruta exótica en la selva amazónica, en la zona limítrofe entre Ecuador y Colombia. La víctima fue identificada como Lautaro David Gorosito, oriundo de Progreso, en la provincia de Santa Fe.

Según se pudo reconstruir, el hecho ocurrió el pasado 10 de febrero cuando el joven se dirigía con amigos hacia una cascada en la selva. En ese trayecto habría ingerido un fruto silvestre que, de acuerdo con las primeras hipótesis, le provocó una asfixia letal.

Vida de mochilero y conexión espiritual

Gorosito había salido de Argentina en 2021 para recorrer Sudamérica como mochilero. Desde hacía casi tres años residía en Orito, Colombia, donde mantenía una fuerte conexión con la naturaleza y con la comunidad indígena Yagé Oso Cofán.

El grupo es encabezado por el chamán Óscar Giovanny Queta, referente de la medicina tradicional del yagé o ayahuasca. Familiares indicaron que Lautaro se encontraba plenamente integrado a esa comunidad.

Su hermana, Danila, señaló que la semilla del fruto exótico que consumió habría desencadenado la intoxicación. En la misma excursión también falleció un ciudadano colombiano que participaba del recorrido.

Autopsia y despedida

El cuerpo del argentino será sometido a una autopsia para confirmar oficialmente la causa de muerte. Posteriormente, la familia cumplirá su voluntad de ser cremado.

“Esparciremos sus cenizas en Colombia, donde estaba viviendo, el lugar que eligió y que significó tanto para él”, expresó su hermana, en medio del dolor.

La tragedia generó conmoción tanto en su ciudad natal como en la comunidad amazónica donde había decidido construir su vida.