Murió un bebé tras un parto en una zona aislada de Sierra de Chávez

Un operativo sanitario de urgencia en una zona rural de Valle Fértil terminó con un desenlace trágico este jueves. Un bebé falleció tras un parto que se produjo sin asistencia médica inmediata en Sierra de Chávez, un paraje serrano de difícil acceso.

La mujer inició el trabajo de parto y acudió al puesto sanitario en busca de ayuda. Debido a las complicaciones para acceder a la zona, un enfermero debió caminar cerca de una hora hasta llegar a la vivienda, ubicada en el denominado puesto Belén.

Un operativo aéreo frustrado por las condiciones climáticas

Ante la imposibilidad de ingresar por tierra —ya que las condiciones del terreno impedían el paso de ambulancias y móviles de emergencia— se activó un operativo aéreo con un helicóptero provincial para realizar la evacuación de la madre y el recién nacido.

Sin embargo, la intervención se vio condicionada por factores climáticos adversos. La presencia de una densa neblina redujo la visibilidad y dificultó tanto el aterrizaje en la zona serrana como el posterior traslado hacia un centro de mayor complejidad.

Pese al despliegue de recursos, el bebé no sobrevivió. Una vez que las condiciones meteorológicas lo permitieron, el helicóptero concretó el traslado de la madre al Hospital Rawson, donde permanece internada.