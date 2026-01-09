Con una propuesta que combina música, danza y producción local, este sábado 10 de enero vuelve la Feria del Encuentro a Ullum, dando inicio a un nuevo ciclo de noches culturales a cielo abierto. El evento se desarrollará desde las 21 en la Plaza del Encuentro, ubicada sobre ruta 60, en el ingreso al departamento, con entrada libre y gratuita.

La apertura del ciclo contará con una grilla artística variada y pensada para toda la familia. Los Heber y el Dúo Herencia aportarán lo mejor del folclore tradicional, mientras que el ballet ullunero Arte Nativo desplegará su danza y raíces sobre el escenario. El cierre de la noche estará a cargo de Se Picó, la banda que le pondrá ritmo tropical a la jornada para hacer bailar al público.

Bajo la imponente bandera argentina que da la bienvenida a Ullum, vecinos y visitantes podrán disfrutar de las frescas noches de verano, recorrer los puestos de artesanos y emprendedores locales, y elegir entre las distintas propuestas del patio gastronómico, con opciones ideales para cenar al paso y compartir en familia o con amigos.

Por tercer verano consecutivo, la Feria del Encuentro se consolida como una cita destacada dentro de la agenda estival del departamento. El ciclo no solo ofrece espectáculos artísticos gratuitos, sino que también impulsa la economía local y refuerza la identidad cultural de Ullum.

Todos los sábados de enero, la invitación está abierta: tradición, sabores regionales y música en vivo se combinan en un espacio pensado para el encuentro y el disfrute de las noches de verano.