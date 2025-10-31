La diputada nacional Nancy Picón confirmó que el próximo 4 de noviembre se realizará el dictamen del proyecto de Presupuesto Nacional. "El presupuesto ya quedó en condiciones de dictaminar, vamos a dictaminar el día 4 de noviembre a las 12 de la mañana", señaló la legisladora sanjuanina.

Picón detalló el proceso de elaboración del presupuesto, indicando que "hemos tenido durante varias semanas muchas reuniones de comisión, hemos escuchado seguridad, defensa, hacienda, finanzas, educación, salud". Además, destacó que "hemos podido ir llevando los reclamos que teníamos desde la provincia", a través de dos vías: por un lado, las gestiones del gobernador con el Poder Ejecutivo nacional, y por otro, su trabajo en la Cámara de Diputados.

Entre los temas específicos planteados para San Juan, la diputada mencionó "el tema de zona fría, como era el tema de Camesa, como era el tema de la educación técnica". Respecto a las obras de infraestructura, afirmó: "seguimos insistiendo con el paquete de obras que teníamos anteriormente, sobre todo y la más importante para todos los sanjuaninos, la Ruta 40".

Sobre el reciente encuentro entre el presidente Javier Milei y los gobernadores, Picón expresó: "Es muy importante. Venimos pidiendo hace mucho que tengamos diálogo, consenso, cuando hay diálogo, cuando hay consenso, sin duda hay un trabajo importante para adelante, para la Argentina". La diputada enfatizó que "estamos abiertos al diálogo, siempre hemos estado así, hemos acompañado, hemos sido una oposición y vamos a seguir siendo una oposición constructiva", y ratificó que "la silla de San Juan siempre va a estar cuidada".

Finalmente, Picón se refirió al tono del debate político, señalando: "donde no hayan insultos, donde haya diálogos, donde la gente se sienta representada por un presidente que tiene una idea de a dónde no queremos volver nunca más, pero que para eso tenemos que trabajar todos juntos". Y concluyó: "si hay falta de respeto y si hay insultos y si hay tonos que no son los correctos, se hace un poco más difícil".