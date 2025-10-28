Natalie Pérez atraviesa un gran momento personal y profesional, y la prensa fue testigo de un tierno momento que confirma lo bien que se lleva con su familia política. La actriz asistió al ciclo Teatrísimo y posó muy feliz y cómplice junto a su famosísima suegra, Linda Peretz, demostrando que la buena onda y el afecto reinan entre ellas.

La fotografía se dio en el marco de la función de la obra “La reina de la lluvia”, protagonizada por Jorgelina Aruzzi. Este evento es parte del tradicional ciclo teatral a total beneficio de La Casa del Teatro, una institución que brinda contención a artistas mayores y que actualmente es dirigida por la propia Peretz.

Natalie Pérez se encuentra de novia con el productor Tomás Rottemberg, hijo de Linda Peretz. Si bien la pareja se había mostrado por primera vez en público semanas atrás, al asistir juntos a otra función de teatro, esta es la primera vez que se la ve a la actriz tan unida a su suegra en un evento público.

La conexión entre nuera y suegra es tan fuerte que la propia Natalie había revelado recientemente una simpática anécdota. Invitada al programa "Otro día perdido", Pérez contó que un original vestido que lució era un préstamo de Linda y que la prenda había sido parte del vestuario de la obra "La Flaca Escopeta", que Peretz protagonizó años atrás.