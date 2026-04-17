Naturgy San Juan realizó un encuentro con comunicadores de la provincia con el objetivo de brindar información sobre el funcionamiento del sistema eléctrico argentino, tanto a nivel nacional como local.

La actividad contó con la participación de Claudio Bulacio, gerente de Adeera, la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina, que nuclea a 50 empresas públicas, privadas y cooperativas del país. Durante su exposición, explicó el esquema del sector eléctrico y el rol de los distintos actores dentro del mercado mayorista.

En el plano local, el Responsable de Explotación del Sistema de Naturgy, Iván Bustos, abordó las características del sistema eléctrico en San Juan, incluyendo la matriz de generación, la red de transporte y distribución, y el funcionamiento del Centro de Control.

En ese sentido, detalló que el área tiene a su cargo la operación en tiempo real de la red de alta y media tensión, así como también la gestión de la red de baja tensión. Además, explicó cómo se coordinan los trabajos planificados de mantenimiento y obras, y la atención de reclamos a través del sistema de gestión de la demanda.

Entre las funciones del Centro de Control se destacan la supervisión permanente de la red eléctrica, la programación de intervenciones, la consignación y liberación de instalaciones, y la respuesta ante urgencias para garantizar la continuidad del servicio.

Desde la empresa señalaron que este tipo de iniciativas forman parte de su estrategia de sostenibilidad, orientada a fortalecer el vínculo con la comunidad y los distintos actores sociales.

“Convocar a los formadores de opinión y acercarles información clave sobre el funcionamiento del mercado eléctrico es parte de nuestra estrategia”, expresó Verónica Argañaraz, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Naturgy Argentina.