La empresa Naturgy emitió un comunicado oficial para explicar el corte de energía que afectó a Caucete y zonas aledañas, tras la tormenta registrada durante la noche del 14 de abril.

Según detallaron, el problema se originó por una falla en la línea de alta tensión Cervantes–Caucete, producto de las condiciones climáticas adversas que impactaron en la red eléctrica y generaron interrupciones en el suministro dentro del área de distribución.

Desde la compañía indicaron que, ante esta situación, el personal técnico intervino de inmediato con maniobras de realimentación de la demanda, lo que permitió restablecer parcialmente el servicio en distintos sectores afectados.

En paralelo, continúan las tareas para normalizar completamente el sistema y reparar los daños ocasionados por el temporal en la infraestructura eléctrica.

A través del mismo comunicado, Naturgy también hizo hincapié en la importancia de extremar las medidas de seguridad, ya que aún hay zonas comprometidas por la lluvia y posibles riesgos eléctricos.

En ese sentido, recomendaron no manipular cables caídos ni acercarse a postes o transformadores dañados, así como evitar circular por áreas inundadas donde el agua podría estar electrificada.

Finalmente, la empresa solicitó a la población no intervenir por cuenta propia ante situaciones de riesgo y comunicarse con la línea de emergencias 0800-666-3637 en caso de detectar peligro eléctrico.