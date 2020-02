Negri: "La exposición del ministro Guzmán tuvo gusto a poco"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El jefe del Interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, dijo hoy que el informe que el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, brindó ante la Cámara baja "tuvo gusto a poco" y recomendó "no aumentar la incertidumbre coqueteando con el default".



"La alocución del ministro Guzmán tuvo gusto a poco. Coincidimos con que tenemos que hacer un 'nunca más' a los ciclos de endeudamiento, pero también necesitamos un 'nunca más' de los altos ciclos de déficit fiscal de la Argentina", aseguró Negri.



El diputado cordobés encabezó una conferencia de prensa de los integrantes del interbloque opositor de Juntos por el Cambio en el Salón "Delia Parodi" de la Cámara de Diputados tras la finalización de la exposición de Guzmán.



"No hay que aumentar la incertidumbre coqueteando con un default. No van a asustar a nadie. Los bonistas no tienen corazón, no se asustan", afirmó Negri.



En ese sentido, cuestionó "el concepto de que no cuentan el plan porque están negociando" y lo consideró "un signo de debilidad".



Acompañado por el presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, además de la mayoría del interbloque opositor, el diputado agregó que Juntos por el Cambio "no va a poner palos en la rueda, como sí nos hicieron a nosotros cuando fuimos gobierno".



Además, Negri mencionó que es "preocupante" que el gobierno "no haya presentado el Presupuesto 2020".



"No es incompatible tener un Presupuesto y, a la vez, buscar una renegociación de la deuda", enfatizó.



El diputado cordobés también cuestionó que Guzmán no haya respondido si estaba de acuerdo con las declaraciones de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sobre exigir una fuerte quita del capital de la deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI).



"Debería haberlo respondido para eliminar tanta incertidumbre", sentenció Negri.