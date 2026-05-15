Netflix agregó la nueva película de El Señor de los Anillos de Peter Jackson

Netflix incorporó a su catálogo en España la película El señor de los anillos La guerra de los Rohirrim. Esta producción animada invita a viajar 183 años antes de la trilogía original para conocer la historia de Helm Hammerhand.

El legendario Rey de Rohan debe luchar contra el señor de los Dunlending, mientras su hija Héra asume el mando de la resistencia para evitar la destrucción de su gente. La obra busca ampliar el universo de fantasía creado por Peter Jackson a partir de los libros de Tolkien.

El proyecto surgió porque el estudio Warner no quería perder los derechos cinematográficos de la franquicia. Con un presupuesto de 30 millones de dólares, la cinta tuvo un paso difícil por los cines donde solo recaudó 20 millones a nivel mundial.

La crítica tampoco fue muy amable, otorgándole un 49 por ciento de aprobación en sitios especializados. A lo largo de sus más de dos horas de duración, destaca la participación de Miranda Otto, quien vuelve a poner su voz para el personaje de Éowyn en su rol de narradora.

La reacción de los usuarios reflejó este descontento general. El espectador astoroth comentó que "Creo que tengo mejores cosas que ver", mientras que Lynx939 opinó que es una "Película totalmente olvidable, por no hablar que parece un plagio de Las dos torres". En una postura más crítica dentro de la comunidad, Milber Gazos escribió que se trata de un "Pelibodrio woke con una mary sue empoderada... next".

Esta entrega sirve como antesala para lo que vendrá en el futuro de la marca. Andy Serkis ya se prepara para dirigir The Hunt for Gollum, cuyo rodaje iniciará pronto para llegar a las salas de cine el 27 de diciembre de 2027.