La muerte de una niña de 4 años en Córdoba tras el ataque de un perro volvió a poner en discusión la convivencia entre niños y animales. El conductista canino Roberto Bastianelli analizó el caso y aseguró que el problema no pasa únicamente por determinadas razas, sino también por la irresponsabilidad humana, la falta de educación de los animales y la ausencia de controles sobre perros de gran tamaño.

Bastianelli aseguró que no discrimina perros por raza, sino por tamaño y nivel de energía. “No es lo mismo un caniche agresivo que un mastín de 100 kg. El tamaño del perro es lo que le da capacidad física para matar”, afirmó en Yo te Invito de GRUPO HUARPE.

El especialista explicó que muchas personas cometen el error de elegir animales grandes sin experiencia previa. “Si nunca tuve perro, no puedo empezar con uno de gran tamaño. Es igual que aprender a manejar: no arranco con una Ferrari”, comparó.

Además, cuestionó la ley provincial sobre perros potencialmente peligrosos. “Es una ley punitiva y no preventiva. Una vez que el perro mató a alguien, ya es tarde”, manifestó.

Niños y perros, una convivencia que requiere cuidados

Bastianelli remarcó que los ataques a menores suelen ser mucho más graves que los sufridos por adultos. “Cuando un adulto es atacado, generalmente las mordeduras son en piernas o brazos. En un niño pequeño, la cabeza y el cuello quedan a la altura del hocico del perro y eso vuelve el ataque mucho más peligroso”, explicó.

También recordó que en San Juan ya hubo episodios fatales vinculados a ataques caninos. “Es un tema que muchas veces se toca superficialmente cuando en realidad es muy importante”, señaló.

El conductista insistió en que los niños nunca deben quedar solos junto a perros. “No llevemos perros a casa si el niño no tiene por lo menos 9 años. Los chicos pequeños no dimensionan el peligro y los adultos no pueden observar permanentemente al niño y al animal”, afirmó.

Perros comunitarios y dueños irresponsables

El especialista apuntó contra la problemática de los llamados perros comunitarios. “Los perros callejeros no nacieron de un árbol. Hubo una persona irresponsable que los abandonó como basura doméstica”, expresó.

Sobre el caso ocurrido en Córdoba, explicó que el animal era conocido por los vecinos y alimentado por distintas personas del barrio. “Son perros de todos, pero en realidad no son de nadie. El problema es que no hay quien los eduque ni controle”, sostuvo.

También cuestionó a quienes dejan a sus mascotas sueltas en la vía pública. “Muchos los sacan sin correa ni bozal o directamente les abren la puerta para que anden solos por el barrio. Después dicen que fue un accidente, pero no lo fue: faltaron precauciones”, dijo.

Cómo detectar conductas agresivas

Según explicó Bastianelli, existen señales tempranas que permiten identificar perros conflictivos. “Muchas veces la gente cree que el mejor cachorro es el más activo y dominante, pero en realidad puede ser el más problemático”, indicó.

Para evitar futuros ataques, recomendó elegir animales de energía media y trabajar desde cachorros en la educación y socialización. “El perro nace con un temperamento, pero el carácter se forma. Si no corrijo ciertas conductas desde chico, después voy a tener problemas”, concluyó.