El exjuez federal Walter Bento presentó una batería de recursos judiciales para intentar revertir la condena a 18 años de prisión que recibió en febrero pasado en el marco de una de las causas de corrupción más resonantes de la Justicia Federal mendocina. La apelación fue presentada ante la Cámara Federal de Casación Penal y busca dejar sin efecto el fallo del Tribunal Oral Federal N.º 2 de Mendoza.

La defensa del exmagistrado, integrada por los abogados Mariano Fragueiro Frías, Gustavo Gazali y Felipe Salvarezza, presentó cuatro recursos de casación que abarcan no solo la situación de Bento, sino también las condenas contra su esposa, Marta Isabel Boiza, y su hijo Nahuel Bento. Además, apelaron el decomiso de bienes que afectó a Luciano Bento —absuelto en el juicio— y la multa económica superior a los 540 millones de pesos.

Los escritos, que en conjunto suman cerca de 700 páginas, cuestionan de manera integral la sentencia dictada el 6 de febrero. Según trascendió, los abogados impugnaron todos los delitos atribuidos al exjuez, entre ellos asociación ilícita, cobro de coimas, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La estrategia defensiva insiste en que la causa tuvo motivaciones políticas y niega que haya existido una organización delictiva encabezada por Bento.

Ahora serán las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereira quienes deberán analizar si los recursos cumplen con los requisitos formales para ser elevados a la Cámara Federal de Casación Penal. En caso de ser rechazados, la defensa todavía podrá recurrir en queja ante la Sala III del máximo tribunal penal del país.

La condena contra Bento fue considerada histórica en Mendoza. El tribunal lo encontró culpable de liderar una estructura dedicada a gestionar sobornos a cambio de beneficios judiciales para detenidos por narcotráfico y contrabando. La investigación también concluyó que parte del dinero obtenido mediante coimas fue canalizado a través de maniobras de lavado y adquisiciones patrimoniales vinculadas al entorno familiar.

Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que las coimas comprobadas alcanzaron aproximadamente 1,8 millones de dólares. Entre las pruebas mencionadas figuraron viajes, propiedades, vehículos y operaciones comerciales atribuidas al exjuez y su familia. Además de la pena de prisión, Bento recibió una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una millonaria multa económica.

En paralelo a esta apelación, el exmagistrado obtuvo recientemente un fallo favorable en otra causa vinculada a denuncias que realizó contra funcionarios judiciales y abogados. La Sala II de la Cámara Federal porteña ordenó continuar investigando una presentación en la que Bento denunció supuestas presiones sobre un testigo clave que declaró en su contra ante el Consejo de la Magistratura.