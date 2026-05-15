Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional realizarán este viernes una protesta en el Aeroparque Jorge Newbery para denunciar recortes presupuestarios, falta de inversión y pérdida salarial en el organismo. La manifestación comenzará a las 11 de la mañana y se desarrollará en el sector de partidas de la terminal aérea porteña.

Desde el gremio indicaron que la medida busca visibilizar el impacto que tienen los ajustes sobre el funcionamiento del organismo encargado de elaborar pronósticos y alertas meteorológicas para todo el país. Los trabajadores sostienen que existe una reducción de recursos que compromete tareas operativas, mantenimiento de equipos y capacidad técnica del servicio.

La protesta podría generar complicaciones en vuelos nacionales e internacionales debido a la importancia que tienen los informes meteorológicos para las operaciones aéreas. Aunque no se anunció una suspensión total de actividades, las autoridades aeroportuarias advirtieron que podrían registrarse demoras y reprogramaciones durante la jornada.

Los trabajadores denunciaron además una fuerte caída del poder adquisitivo y señalaron que el ajuste presupuestario afecta tanto a profesionales especializados como a estaciones meteorológicas distribuidas en distintos puntos del país. Según expresaron, el deterioro del sistema impacta directamente en servicios esenciales vinculados a la prevención climática y la seguridad aeronáutica.

En paralelo, reclamaron la reapertura de negociaciones salariales y cuestionaron la reducción de áreas técnicas dentro del organismo. También señalaron que existen dificultades para sostener programas de monitoreo y actualización tecnológica necesarios para la emisión de alertas tempranas frente a fenómenos meteorológicos extremos.

La concentración se realizará en una jornada de alto movimiento aéreo debido al inicio del fin de semana largo en distintos sectores del país. Por ese motivo, recomiendan a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos con anticipación y mantenerse atentos a posibles modificaciones en los horarios de salida y llegada.