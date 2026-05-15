El departamento de Valle Fértil, este viernes 15 de mayo, será la sede de un acontecimiento sin precedentes que quedará grabado en los anales de la educación sanjuanina. Por primera vez en la historia de la provincia, una institución educativa pública adoptará oficialmente una denominación proveniente de la lengua kakana del Pueblo Nación Diaguita: Tésinak, término que significa “Arcoíris”.

Este cambio de nombre para la Escuela de Educación Especial Múltiple de Valle Fértil y Anexo Ástica constituye un hecho histórico, profundamente simbólico y reparador para la identidad cultural de toda la región.

La relevancia de este acto radica en que es la única institución en toda la geografía provincial que porta un nombre con esta procedencia ancestral, marcando un gran paso hacia la revalorización de la memoria y las raíces originarias.

El término “Tésinak” no representa únicamente una palabra recuperada del pasado; es un acto de reivindicación y visibilización de los pueblos que habitaron y continúan habitando el territorio.

Esta iniciativa fue impulsada por un equipo comprometido con la identidad local, integrado por la directora del establecimiento, Fernanda Ramos y su equipo de trabajo, la concejala Carina Calivar y el Director de Pueblos Originarios del municipio, Emilio Berón.

Un hito para la comunidad diaguita

En la actualidad, el Pueblo Nación Diaguita tiene una presencia vital en Valle Fértil, con algo más de 200 familias distribuidas en cuatro comunidades reconocidas. Para sus miembros, el nombramiento de la escuela es un motivo de profundo orgullo, ya que integra sus saberes, valores y cosmovisión en el sistema educativo formal, fortaleciendo el sentido de pertenencia colectiva.

La elección de este nombre para una institución dedicada a la inclusión y formación integral conlleva un mensaje pedagógico de enorme valor humano. La educación se posiciona así como una herramienta fundamental para construir una sociedad más justa, donde el respeto por la diversidad cultural y la memoria de los ancestros sean los pilares fundamentales.

El término “Tésinak” no solo evoca la belleza del fenómeno natural, sino que se vincula con conceptos de fortaleza, encuentro y trascendencia de la comunidad

El camino hacia la oficialización

Lo que hace a este hecho aún más histórico es el proceso democrático y participativo que lo precedió. El nombre “Tésinak” fue elegido por la propia comunidad educativa mediante una votación, reflejando el compromiso y el amor de los alumnos, familias y docentes por su institución.

La propuesta surgió tras una minuciosa investigación realizada por la Dirección de Pueblos Originarios, que halló un vocablo cuyo significado, "Arcoíris", tenía una conexión emocional inmediata con los estudiantes, quienes ya apodaban cariñosamente a su escuela como “Multicolor”.

Tras semanas de deliberación, el proyecto fue elevado al Concejo Deliberante departamental y, finalmente, recibió la sanción definitiva en la Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan.

"Este logro institucional se encuentra en plena consonancia con los principios de la Constitución Nacional y Provincial, así como con la Ley Nacional de Educación N° 26.206 y el Convenio 169 de la OIT, normativas que promueven el reconocimiento de las identidades culturales originarias", expresó a DIARIO HUARPE Carina Calivar, primera concejala de raíz originaria en la provincia. "Es un respaldo a la política indígena, es respeto, reconocimiento y fortalecimiento de las identidades culturales originarias en nuestra provincia", agregó.

Cita con la historia en Valle Fértil

El acto oficial que formalizará este hito se llevará a cabo este viernes a partir de las 11:00 horas en la sede escolar, ubicada en la calle Patricias Sanjuaninas y Córdoba. Se espera una jornada de gran emotividad con la presencia de autoridades provinciales, municipales y representantes de las diversas comunidades del departamento, quienes se reunirán para celebrar un paso decisivo en la reparación histórica de San Juan.

Con la imposición del nombre Tésinak, Valle Fértil no solo renombra un edificio, sino que abre una puerta hacia el futuro reconociendo su pasado, demostrando que las lenguas ancestrales como el kakán siguen vivas y presentes en el corazón de la educación pública.

Este viernes, el arcoíris de los diaguitas brillará con más fuerza que nunca en el este sanjuanino.