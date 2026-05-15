Orrego entregó herramientas y certificados del programa Aprender, Trabajar y Producir

En un colmado Salón Eloy Camus del Centro Cívico, el gobernador Marcelo Orrego encabezó el acto de entrega de 280 certificados laborales y kits de herramientas en el marco del programa provincial “Aprender, Trabajar y Producir”. La iniciativa busca reconvertir la formación en oficios en oportunidades concretas de empleo y emprendimientos autónomos para las familias sanjuaninas. A su vez, anunciaron que hubo una inversión de $2.000.000.000 en 2026.

Acompañado por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, la ministra de Gobierno, Laura Palma, y el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, entre otras autoridades, el mandatario ratificó el rumbo de su gestión económica: “El oficio nos da la posibilidad de tener un trabajo, y el trabajo lleva la dignidad a la casa todos los días. Así se genera ese círculo virtuoso”, enfatizó el gobernador.

Fuerte inversión y metas para el 2026

El programa viene de un 2025 consolidado, donde alcanzó a 10.000 coprovincianos con una inversión de $1.000.000.000. Para este 2026, el Gobierno Provincial decidió redoblar la apuesta y duplicar el presupuesto a $2.000.000.000..

El desembolso económico tiene una meta clara y medible fijada por el Ejecutivo: lograr que al menos el 60% de los sanjuaninos capacitados acceda a un empleo formal o consolide su propio negocio en un plazo máximo de doce meses.

"Creo en un Estado presente y cerca de la persona que necesita esa mano extensiva para dar los primeros pasos. Estoy convencido de que esto abrirá oportunidades reales", remarcó Orrego ante los presentes.

Herramientas para el autoempleo

Durante la jornada se formalizó el financiamiento y apoyo a 56 proyectos de autoempleo de distintos puntos de la provincia, abarcando rubros clave como gastronomía, textil, electricidad, peluquería, soldadura y metalurgia.

Uno de los momentos más sentidos del acto se vivió con las palabras de Patricia Márquez, una emprendedora de Caucete dedicada a la panificación que recibió una amasadora industrial y piezas de horno. "Realmente este programa es de muchísima ayuda para todos los hogares. Conozco gente que lo hizo y ha progresado un montón", agradeció emocionada.

De este modo, la gestión provincial busca aceitar los mecanismos de vinculación con el sector privado y el desarrollo independiente, descentralizando los recursos para que el impacto de la capacitación llegue a cada rincón de San Juan.