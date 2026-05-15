Marcelo Mazzarello denunció falta de atención de PAMI en Bariloche

Marcelo Mazzarello compartió una angustiante situación familiar a través de su cuenta en la red social X. El problema ocurre en la ciudad de Bariloche, donde los prestadores de servicios de PAMI decidieron cortar la atención ante la falta de pago por parte del Estado nacional. Esta medida impacta directamente en la salud de su hermana, quien atraviesa un postoperatorio delicado y necesita atención médica integral.

Visiblemente afectado, el artista relató que "Los prestadores de servicios de PAMI Bariloche suspenden el servicio por falta de pago. Mi hermana, operada de un tumor, necesita estudios". Ante el silencio de las autoridades y la urgencia del cuadro médico, Mazzarello buscó visibilizar el conflicto preguntando públicamente "¿A quién tengo que recordarle sus deberes de funcionario público? ¿Dónde lo encuentro?".

La publicación generó una inmediata repercusión y despertó fuertes críticas en la comunidad virtual, entre ellas la del periodista Diego Brancatelli. El comunicador cuestionó la postura política previa del actor señalando que "Defendiste, hiciste campaña por Milei. Ahora andas mendigando un tratamiento para tu hermana por acá".

En un segundo mensaje, Brancatelli profundizó su descargo sobre la desigualdad en el acceso a la salud. El periodista le manifestó que "Quédate tranquilo, que por ser conocido ahí te contactaron y te lo van a resolver. Pero miles de personas con situaciones similares a la de tu hermana no obtendrán respuesta. Espero tu empatía para con ellos y que dejes de defender este Gobierno nefasto. Deseo que tu hermana se recupere pronto".