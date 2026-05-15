El Gobierno argentino oficializó el intercambio de información del programa Tribuna Segura con Estados Unidos para reforzar la seguridad de la Copa Mundial FIFA 2026. La decisión fue publicada mediante la Resolución 444/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional y contempla el envío de datos sobre personas con restricciones vigentes para ingresar a eventos deportivos.

La medida apunta a impedir el acceso a los estadios de individuos vinculados a hechos de violencia en el fútbol, personas con restricciones administrativas y también deudores alimentarios incluidos en el Registro Nacional correspondiente. Según detalló el Gobierno, el objetivo es fortalecer los controles migratorios y de acceso a las canchas durante el torneo que se disputará entre junio y julio de 2026 en territorio estadounidense.

El intercambio de datos se enmarca en acuerdos bilaterales de cooperación en seguridad firmados entre Argentina y Estados Unidos, que incluyen además al Departamento de Justicia norteamericano. La administración nacional sostuvo que la información será utilizada exclusivamente para tareas de prevención y planificación operativa vinculadas al Mundial.

Entre las personas alcanzadas figuran quienes poseen causas abiertas por hechos de violencia en espectáculos deportivos, integrantes de listas de derecho de admisión y fanáticos con prohibiciones administrativas para asistir a estadios. A ese universo se suman ahora los deudores alimentarios, luego de la ampliación reciente del programa Tribuna Segura impulsada por el Ministerio de Seguridad.

El Gobierno remarcó que los datos tendrán un uso limitado en el tiempo. Según el texto oficial, la información podrá ser utilizada únicamente durante el desarrollo del campeonato y hasta cinco días posteriores a la final. Finalizado ese plazo, la Embajada de Estados Unidos deberá certificar la destrucción definitiva de toda la base de datos compartida

La política de cooperación ya había sido aplicada anteriormente durante la Copa América 2024 y el Mundial de Clubes 2025, cuando Argentina cedió información sobre aproximadamente 15.000 personas con restricciones de ingreso a estadios. Ahora, el Ejecutivo busca profundizar los mecanismos de control de cara a un torneo que movilizará millones de hinchas en Norteamérica.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que la intención es garantizar que las sanciones impuestas por organismos como la AFA, la Conmebol y la FIFA tengan alcance internacional y evitar el traslado de barras bravas o personas consideradas de riesgo hacia las sedes mundialistas.