Roly Serrano contó su historia de amor con una mujer 44 años menor

Roly Serrano pasó por el programa de Mario Pergolini y se sinceró sobre el gran presente afectivo que vive con Candelaria Saldaño Vicente, su novia 44 años menor. Luego del accidente que puso en riesgo su salud y su carrera, el artista encontró en este vínculo la fuerza necesaria para encarar su rehabilitación física y emocional. Al hablar sobre lo que significa esta mujer en su vida actual, el actor no dudó en afirmar que "Es lo mejor que me pasó" en este tiempo de cambios tan profundos.

La vuelta al trabajo también fue un pilar fundamental en su proceso, especialmente a través de su participación en la obra Yepeto. El intérprete recordó que inicialmente tuvo que suspender otros planes por consejo de los médicos para priorizar su descanso, pero finalmente pudo subir al escenario incluso con la ayuda de un andador tras una sugerencia de su colega Nicolás Cabré.

Con mucha emoción, Roly analizó su realidad actual y aseguró que "La vida me regaló dos cosas después de la tormenta: el amor y hacer esta obra". Además, destacó el rol fundamental de su pareja en el día a día al expresar que "Es una gran compañera, me ayuda y me acompaña".

Sin embargo, el clima de la charla cambió cuando el actor recordó su paso por el servicio militar en 1976, poco antes del golpe de Estado. Roly relató que en aquel momento veía movimientos extraños y camiones que entraban a las unidades, además de soldados que custodiaban traslados hacia el centro de detención La Perla.

Según explicó, en ese entonces era un joven que no comprendía la magnitud de la represión ilegal, hasta que un amigo de la universidad le advirtió que el país estaba bajo una dictadura y que había personas desaparecidas por su pensamiento político.