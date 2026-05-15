Javier Milei acusó a la periodista Débora Plager de "ser una asesina"

Javier Milei protagonizó un nuevo cruce con el periodismo durante una entrevista brindada este jueves 14 de mayo de 2026. El Presidente se presentó en el canal de streaming Carajo, donde descargó una serie de insultos y acusaciones contra la comunicadora Débora Plager.

En un clima de tensión y a los gritos, el mandatario cuestionó la postura de la periodista respecto a la interrupción voluntaria del embarazo y la señaló como responsable ideológica de la caída en la tasa de natalidad del país. Durante la charla, el jefe de Estado buscó confrontar a la trabajadora de prensa preguntando "¿Alguien le puede informar a Plager que es cómplice de asesinatos?".

El mandatario vinculó la realidad demográfica de Argentina con la legalización del aborto, calificando el fenómeno como una masacre sistemática. Para Milei, la participación de Plager en los debates parlamentarios sobre la ley la convierte en partícipe de un crimen mayor.

En este sentido, el Presidente sentenció que "Si tenés una caída semejante es porque hiciste un genocidio. Bueno, la señora Plager es cómplice de eso, de todos esos asesinatos". Esta escalada verbal ocurre en medio de una gira por distintos medios de comunicación que ya incluyó su paso por programas como Neura apenas unas horas antes.

La agresión no se limitó a los argumentos políticos, sino que escaló hacia el terreno de los agravios personales y el lenguaje soez. Milei se mostró particularmente irritado por las críticas de la periodista sobre la situación de los jubilados y los adultos mayores. Al respecto, el mandatario utilizó términos degradantes para referirse a ella y cerrar su exposición sobre el tema.

Con un tono fuera de sí, el jefe de Estado disparó que "Y no solo eso, porque esa sorete también se queja de que la jubilación es una mierda". Este episodio se suma a una serie de ataques sistemáticos desde el Ejecutivo que ya han despertado alertas en organismos dedicados a la libertad de expresión.

En el marco de la misma jornada mediática, el jefe de Estado se refirió a otros temas de la agenda pública como la licitación de la empresa AySA y la defensa de un diputado por el uso de un auto Tesla, sobre lo cual afirmó "Qué carajo me importa". También trascendieron ataques del mandatario hacia otras figuras diciendo "Está cómo loca" o usando el apodo de porcino iraní, sumado a frases polémicas como "A ver cómo me masturbo mejor...".