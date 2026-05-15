La empresa canadiense Blue Sky Uranium anunció nuevos avances en la exploración de uranio y vanadio en la provincia de Chubut, donde desarrolla tareas de prospección en la meseta central. La firma informó resultados positivos en distintas áreas del proyecto y aseguró que continúa ampliando estudios para determinar el potencial de explotación de los yacimientos.

La compañía trabaja principalmente sobre el denominado proyecto Amarillo Grande, considerado uno de los desarrollos de uranio más importantes de Argentina. Según detallaron desde la empresa, las últimas perforaciones y estudios geológicos permitieron identificar nuevas zonas mineralizadas con presencia de uranio y vanadio, minerales estratégicos para la industria energética y tecnológica.

El anuncio vuelve a poner el foco sobre el debate minero en Chubut, una provincia atravesada desde hace años por fuertes discusiones políticas y sociales vinculadas a la explotación de recursos naturales. Actualmente, la Ley 5001 prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro en los procesos productivos, una normativa que ha limitado distintos proyectos extractivos en territorio chubutense.

Desde Blue Sky Uranium sostienen que el uranio representa una oportunidad estratégica en el contexto de la transición energética global y el crecimiento de la demanda de energía nuclear en distintos países. La empresa remarcó además que Argentina posee importantes reservas aún sin desarrollar y destacó el interés internacional por garantizar abastecimiento de minerales críticos.

El proyecto también genera expectativas económicas en sectores empresariales y sindicales de la región, que ven en la minería una posible fuente de empleo e inversiones para localidades de la meseta afectadas por la crisis productiva y la falta de oportunidades laborales. Sin embargo, organizaciones ambientalistas y asambleas ciudadanas mantienen su rechazo a cualquier intento de habilitar explotaciones mineras de gran escala en la provincia.

En los últimos años, Chubut fue escenario de multitudinarias protestas contra proyectos extractivos. El antecedente más reciente ocurrió en 2021, cuando una fuerte movilización social terminó con la derogación de la ley de zonificación minera aprobada por la Legislatura provincial. Ese episodio profundizó la discusión sobre el modelo productivo y el futuro de la minería en la Patagonia.

Mientras avanzan los trabajos exploratorios, la compañía canadiense continúa buscando financiamiento y socios estratégicos para potenciar el desarrollo del proyecto. El interés por el uranio creció a nivel internacional debido al renovado impulso de la energía nuclear como alternativa para reducir emisiones contaminantes y garantizar abastecimiento energético estable.