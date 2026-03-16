Netflix: El thriller sobre IA que predice crímenes actuales

Netflix ha vuelto a dar impulso a Vigilados, el título que identifica a la serie Person of Interest en diversos mercados. La trama, creada por Jonathan Nolan, narra la historia de un millonario brillante que recluta al exespía John Reese para utilizar un programa secreto que busca personas a punto de cometer o sufrir hechos violentos.

Aunque inicialmente parece una serie de casos semanales, la premisa se vuelve más ambiciosa al centrarse en una máquina capaz de detectar amenazas mediante patrones invisibles, lo que plantea dilemas sobre quién accede a una herramienta que opera sin controles transparentes.

El elenco está encabezado por Jim Caviezel como el hombre de acción marcado por su pasado, Michael Emerson en el rol del cerebro detrás del sistema y Taraji P. Henson, quien aporta una mirada externa que amplía el conflicto.

A este reparto coral se suman figuras como Kevin Chapman, Sarah Shahi y Amy Acker. La producción clasifica dentro de la acción, el misterio y el drama criminal, combinando la investigación con una discusión profunda sobre la vigilancia total, la predicción y la libertad individual.

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La vigencia de la serie radica en que el mundo actual se ha acercado a sus planteamientos de ciencia ficción; hoy, el debate sobre algoritmos, inteligencia artificial y comportamiento predictivo está instalado, haciendo que sus intuiciones resulten "incómodamente plausibles".

Nolan explora la tecnología como un problema moral y la idea de que la seguridad puede transformarse en una forma elegante de dominación. A diferencia de otras ficciones tecnológicas que envejecen rápido, esta obra mantiene su fuerza porque su conflicto central sobre el sistema que todo lo ve y la tentación de justificar la vigilancia masiva sigue tocando un nervio contemporáneo.