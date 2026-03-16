Se revelaron nuevos y oscuros detalles de la ex Gran Hermano acusada de viuda negra

La ex participante de Gran Hermano 2025, Luciana Martínez, fue detenida tras ser denunciada por un turista norteamericano en una causa que, según informó la periodista Fernanda Iglesias, se investiga bajo la modalidad de "viuda negra".

Iglesias detalló a través de sus redes que “imputaron a Luciana, ex GH, por robo con modalidad 'viuda negra'. Sucedió anoche, en el Smart Hotel, y la víctima es un turista norteamericano”.

Por su parte, la especialista en policiales Belén Corvalán aportó precisiones sobre el encuentro al señalar que “el turista de 40 años ingresó 6.40 con Luciana de GH y otro masculino (Cristian Andrés Wagner), los había conocido en el bar Makena”.

La identificación de los sospechosos fue posible gracias a que al ingresar al hotel les escanearon los DNI. Sobre la cronología del hecho, Corvalán añadió que “Wagner se fue a las 7 y Luciana 10.30. Al mediodía la víctima se levantó y se dio cuenta de que le faltaba el reloj, la mochila, ropa interior y el pasaporte”.

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Esta situación procesal recae sobre la joven oriunda de Santa Cruz, quien al entrar al reality se presentó ante el público diciendo: “Me llamo Jorge, pero hace 10 años que, a escondidas, soy Luciana”.

La bailarina y asesora de imagen había compartido anteriormente su complejo trasfondo familiar al relatar: “Llegué con mi valija a Buenos Aires para hacer el casting. Tuve dos hermanos presos que me enseñaron lo que no está bien”.

Durante su paso por el programa, recibió el apoyo de su madre, quien en el segmento "Congelados" le prometió: “Jamás te voy a abandonar”. Tras el reality, Martínez se sometió a una cirugía estética y celebró en sus redes asegurando que “los sueños se cumplen”, una realidad que hoy se ve opacada por esta grave acusación judicial.