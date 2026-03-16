Con acampe desde el sábado, inició de la reubicación de estudiantes secundarios

El Ministerio de Educación de la provincia inició este 16 de marzo el operativo de reubicación de estudiantes del nivel secundario que necesitan una vacante escolar. El proceso se desarrolla en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán y se extenderá durante varios días según un cronograma organizado por departamentos.

La subdirectora de Educación Secundaria, Marcela Gómez, explicó que la organización fue informada previamente a las familias y que el objetivo es garantizar que todos los alumnos puedan comenzar el ciclo lectivo con una escuela asignada.

“Hoy comenzamos con los departamentos Capital, Santa Lucía, Caucete y 9 de Julio. Mañana continuaremos con Rawson, Pocito, Sarmiento, 25 de Mayo y San Martín, mientras que el día 18 será el turno de Chimbas, Rivadavia, Zonda, Angaco y Albardón”, detalló la funcionaria.

El operativo se realiza en horario de 8 a 15 horas, aunque la entrega de números para la atención comienza un poco antes. Desde la organización recomendaron a las familias acercarse con tiempo, aunque aclararon que no es necesario acudir con demasiada anticipación.

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Según explicó Gómez, al llegar al lugar los padres o tutores reciben un número de atención y luego ingresan al centro de convenciones, donde supervisores del sistema educativo revisan la documentación y orientan a las familias. Posteriormente, el adulto responsable junto al estudiante pueden elegir una escuela entre las vacantes disponibles.

“El objetivo es que los chicos se vayan ya con una escuela asignada para que puedan incorporarse inmediatamente a clases. Incluso si hacen el trámite por la mañana, ese mismo día pueden presentarse en el establecimiento”, indicó.

Documentación requerida

Para realizar el trámite es obligatorio presentar:

Copia del DNI actualizado del estudiante.

Libreta de 6° grado, en caso de inscripción a primer año.

Para estudiantes de 2° a 6° año, certificado original de la última escuela donde cursó, indicando las materias adeudadas.

DNI del padre, madre o tutor que realice el trámite.

Desde el Ministerio también solicitaron que los estudiantes concurran acompañados por un adulto responsable, ya que en algunos casos los jóvenes llegan solos y no cuentan con la información necesaria para elegir el establecimiento.

Reubicación especial el 19 de marzo

El 19 de marzo se realizará además una jornada destinada a estudiantes provenientes de escuelas técnicas, agrotécnicas o privadas que deseen continuar sus estudios en instituciones de educación secundaria orientada o artística. La actividad se realizará también en el Centro de Convenciones, en el mismo horario.

Las autoridades remarcaron que el operativo responde a la necesidad de asegurar que todos los estudiantes de la provincia estén escolarizados lo antes posible, en línea con el inicio del ciclo lectivo.