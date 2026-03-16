Obras Sanitarias de San Juan anunció que desde este lunes 16 de marzo se realizarán trabajos de reparación de emergencia en una conexión domiciliaria cloacal en la ciudad de San Juan, lo que provocará un corte parcial de tránsito en una zona céntrica durante dos días.

Las tareas se llevarán adelante en calle General Paz, entre Mendoza y Entre Ríos, donde personal del servicio cloacal intervendrá para solucionar un inconveniente detectado en la red domiciliaria.

Para permitir el desarrollo de las maniobras y garantizar la seguridad de los trabajadores, se dispuso la reducción parcial de la circulación vehicular en ese tramo, una medida que se extenderá por aproximadamente 48 horas.

Desde el organismo informaron que la zona estará debidamente señalizada y contará con carteles indicativos que señalarán desvíos por calles alternativas, en caso de ser necesario, para facilitar la circulación del tránsito.

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Ante esta situación, se recomendó a los conductores transitar con precaución por el sector y, de ser posible, optar por vías alternativas mientras se desarrollen los trabajos de reparación.