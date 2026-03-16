Una organización social lanzó 50 becas gratuitas de formación en tecnología destinadas a jóvenes que buscan acceder a su primer empleo formal. La iniciativa es impulsada por la Fundación Empujar, que abrió la inscripción a su programa IT orientado a capacitar y acompañar a participantes en su inserción laboral dentro de la industria tecnológica.

El programa está dirigido a jóvenes de entre 18 y 24 años provenientes de contextos socioeconómicos vulnerables, especialmente del Área Metropolitana de Buenos Aires. El objetivo es reducir las barreras de acceso al mercado laboral y brindar herramientas concretas para ingresar a un sector con alta demanda de trabajadores.

La capacitación consiste en un curso intensivo de cinco meses en Testing Master, donde los participantes reciben formación técnica vinculada al mundo del software, además de desarrollar habilidades socioemocionales y laborales necesarias para conseguir y sostener un empleo formal.

Las clases comenzarán el 25 de marzo, mientras que las inscripciones estarán abiertas hasta el 21 de marzo a través del sitio web de la fundación. Durante el proceso, los estudiantes no solo reciben capacitación, sino también acompañamiento para mejorar su perfil laboral y facilitar su inserción en empresas del sector tecnológico.

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Desde la organización destacaron que el foco del programa está puesto en el acompañamiento integral. “Nuestro objetivo no es solo capacitarlos, sino también ayudarlos a dar sus primeros pasos en una industria con grandes oportunidades”, señalaron desde la fundación.

La propuesta se enmarca en el crecimiento sostenido del sector tecnológico, que en los últimos años se consolidó como uno de los rubros con mayor dinamismo y demanda de empleo en el mercado laboral.