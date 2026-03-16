Aseguran que Yanina Latorre está involucrada en el caso $Libra: su descargo

La conductora Yanina Latorre realizó un fuerte descargo público tras la aparición de su nombre y el de su marido, Diego Latorre, en el peritaje del celular del criptolobbista Mauricio Novelli. El caso investiga el desplome de la criptomoneda $LIBRA, difundida originalmente por Javier Milei en 2025. Ante la repercusión, la panelista fue tajante al afirmar que “me quieren involucrar para desviar” la atención de la investigación judicial.

Desde sus vacaciones, Latorre desmintió las versiones de un supuesto tarifario y aseguró: “Yo soy la misma de siempre, con miles de anunciantes. No me operen políticamente porque con el próximo gobierno voy a ser igual que con el anterior. No hago política, pero opino como quiero. No valgo 3000 dólares”.

La conductora aclaró que trabajó con Novelli en 2023 y 2024 para promocionar Binance, pero no la moneda investigada. Al respecto, detalló que “me pagan por publicidad y tengo lista de espera para pautar en mis redes. No necesito dinero sucio de nadie. Todo lo que está publicado es anterior al caso LIBRA. Novelli me pautó en 2023 y 2024”.

Molesta por el enfoque mediático, pidió que “no farandulicen la corrupción. Cuando hacen esto le quitan peso y desvían una investigación que debería ser seria”. Latorre también subrayó su independencia de la esfera pública: “Yo no soy política ni participo de ninguna actividad política. Soy mi propio producto y hago las publicidades que quiero”.

Publicidad

Finalmente, para despejar dudas sobre su situación legal, concluyó: “Aclaro que no estoy investigada en el caso LIBRA. Y la publicidad que hice no fue para esa criptomoneda”.