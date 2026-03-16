Un extraño episodio ocurrido en una plaza de la ciudad bonaerense de General Villegas llamó la atención de vecinos y usuarios de redes sociales luego de que se difundiera un video en el que una hamaca aparece moviéndose sola, sin que haya personas utilizándola ni viento visible en el lugar.

La escena fue registrada por una joven que vive frente a la plazoleta ubicada en el barrio Banco Provincia. Según contó, observó desde su casa que una de las hamacas del juego infantil se desplazaba de un lado a otro durante la noche, mientras el resto de los juegos permanecía completamente quieto.

El movimiento llamó la atención porque no seguía la oscilación habitual hacia adelante y hacia atrás, sino que se desplazaba lateralmente. La joven decidió grabar el momento con su celular y enviar el video a familiares, que inicialmente pensaron que podía tratarse de una broma o una coincidencia.

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Sin embargo, días después la escena volvió a repetirse, esta vez durante la tarde. La madre de la joven volvió a filmar el fenómeno al notar que la hamaca se movía nuevamente sin que hubiera personas cerca ni ráfagas de viento.

Un detalle que aumentó la curiosidad ocurrió minutos después: cuando una mujer llegó con dos niños para usar los juegos de la plaza, la hamaca dejó de moverse por completo.

Las imágenes comenzaron a circular entre vecinos y en redes sociales, donde muchos intentan encontrar una explicación al fenómeno. Mientras algunos lo atribuyen a corrientes de aire o fallas en la estructura del juego, otros lo interpretan como un episodio difícil de explicar que alimentó el misterio en la plaza del barrio.