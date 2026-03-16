Desde hace siglos, la historia del Arca de Noé despierta curiosidad tanto en creyentes como en científicos. El relato del diluvio universal, narrado en la Biblia dentro del Libro del Génesis, describe cómo Dios ordenó a Noé construir una gran embarcación para salvar a su familia y a parejas de animales de una catástrofe que cubriría toda la Tierra. Tras el diluvio, el texto señala que el arca se posó “sobre los montes de Ararat”, lo que dio origen a una búsqueda que continúa hasta hoy.

Según la tradición judeocristiana, el arca era una gigantesca estructura de madera capaz de albergar a humanos y animales durante meses. La Biblia indica que, una vez que las aguas comenzaron a descender, la embarcación terminó varada en la región montañosa de Ararat, actualmente ubicada en el este de Turquía.

Este detalle geográfico impulsó numerosas expediciones desde el siglo XIX. Exploradores, montañistas y arqueólogos aseguraron en distintas ocasiones haber visto formaciones con forma de barco en las laderas del Monte Ararat, aunque ninguna prueba concluyente logró confirmar el hallazgo del arca.

Las investigaciones científicas

En las últimas décadas, varios estudios intentaron analizar posibles rastros. Imágenes satelitales y exploraciones con radar penetrante en el hielo del Monte Ararat revelaron anomalías geológicas que algunos investigadores interpretaron como estructuras artificiales.

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Uno de los lugares más mencionados es la llamada formación de Durupinar, una figura ovalada de unos 160 metros descubierta en 1959 y cuya silueta recuerda a la descripción bíblica del arca. Sin embargo, la mayoría de los geólogos sostiene que se trata de una formación natural creada por procesos geológicos y erosión.

Además, muchos científicos consideran improbable que una estructura de madera haya sobrevivido miles de años en un entorno de hielo, nieve y movimientos tectónicos.

Mitos, tradiciones y otras teorías

El relato del diluvio no es exclusivo de la Biblia. Civilizaciones antiguas también registraron historias similares. La Epopeya de Gilgamesh, uno de los textos más antiguos de la humanidad, menciona un diluvio global y una embarcación destinada a salvar la vida humana y animal.

Para algunos investigadores, estas coincidencias sugieren que varias culturas pudieron haber conservado memoria de grandes inundaciones ocurridas en la antigüedad, especialmente en regiones cercanas al Mar Negro o Mesopotamia.

Mientras tanto, para las religiones abrahámicas el relato conserva un fuerte valor simbólico y espiritual más allá de la evidencia material.

Un misterio que sigue abierto

A pesar de las décadas de búsqueda, el Arca de Noé continúa siendo uno de los grandes enigmas entre la historia, la fe y la arqueología. Las expediciones al Monte Ararat siguen despertando expectativa y cada nuevo estudio vuelve a plantear la misma pregunta: si el arca realmente existió, ¿podría seguir escondida bajo el hielo de una de las montañas más imponentes del mundo?

Por ahora, el misterio permanece intacto, alimentando tanto la investigación científica como la fascinación cultural que rodea a una de las historias más conocidas de la tradición bíblica.