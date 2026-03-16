River Plate sorprendió en su partido frente a Sarmiento de Junín al utilizar una camiseta con una tipografía diferente en los números y nombres de los jugadores. El cambio no fue estético ni deportivo, sino parte de una campaña internacional para promover la inclusión social.

La iniciativa se realizó en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, que se conmemora cada 21 de marzo. Para esa ocasión, el club utilizó en su camiseta la tipografía “Anna”, diseñada por la artista catalana Anna Vives, reconocida internacionalmente por crear una fuente tipográfica inclusiva.

La acción forma parte de la campaña global Visible IN, impulsada por la Fundación Itinerarium junto con la Fundación River, que busca promover la visibilidad y la igualdad de las personas con discapacidad intelectual a través del deporte y la comunicación.

La tipografía creada por Vives comenzó a desarrollarse en 2011 y se digitalizó al año siguiente. Desde entonces se convirtió en la primera fuente tipográfica social del mundo, con más de 15 millones de descargas en más de 80 países.

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El club de Núñez fue el único equipo argentino invitado a participar de la campaña en esta edición, junto con otros clubes internacionales que también utilizarán la misma tipografía en partidos oficiales.

Con esta iniciativa, River volvió a involucrarse en acciones de concientización social desde el fútbol, utilizando la visibilidad del deporte para difundir un mensaje de inclusión y respeto hacia las personas con síndrome de Down.