Precio y detalles de la lujosa valija rosa de Wanda Nara

En el mundo de las celebridades, el equipaje ha pasado de ser un objeto práctico a integrarse como una pieza clave del estilo personal. Wanda Nara lo demuestra en cada viaje, donde posa en hoteles, aeropuertos o backstages con una valija rosa de diseño minimalista y elegante que ya es un ícono de sus publicaciones. El accesorio pertenece a la línea Essential de la marca alemana Rimowa, firma premium reconocida internacionalmente y preferida por empresarios y viajeros frecuentes.

La valija está construida con policarbonato de alta resistencia, posee ruedas multidireccionales y sistemas de seguridad diseñados para traslados internacionales.

Con un precio aproximado de 1.190 euros según el tamaño, este objeto refuerza el uso del rosa como sello distintivo de Wanda, presente también en sus carteras, outfits y diversos accesorios. Su constante aparición en redes sociales despierta la curiosidad de sus seguidores, quienes suelen llenar de preguntas y comentarios cada imagen donde el lujoso equipaje toma protagonismo.