Un pez dorado maneja su propio auto a medida y el video explotó las redes

Un pequeño pez dorado llamado Blub ha hecho historia al establecer un nuevo récord mundial Guinness tras recorrer 40 pies y 3.46 pulgadas en un minuto a bordo de un vehículo con sensor de movimiento.

El artífice de esta hazaña es Thomas de Wolf, un ingeniero holandés que diseñó un coche de cuatro ruedas equipado con un tanque de agua que funciona como asiento del conductor, permitiendo que el vehículo se dirija analizando los movimientos del pez en su interior.

Durante su participación en el programa de televisión italiano Lo Show dei Record, de Wolf compartió su motivación al explicar que "normalmente mi trabajo es bastante monótono, así que quería crear algo que entretuviera a la gente, convirtiendo mi trabajo 'serio' en algo divertido".

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Aunque la aplicación actual pueda parecer poco convencional, el ingeniero subrayó el potencial de la tecnología subyacente, afirmando que "el objetivo es mostrar a la gente lo que se puede lograr con este tipo de tecnología, incluso cuando no se trata necesariamente de algo 'serio'", y agregó con esperanza que "me encantaría poder ayudar algún día a personas con problemas de movilidad".

Tras el éxito de la prueba, el creador se mostró humorísticamente perplejo ante el logro de su mascota y reflexionó: "¿Cómo le voy a explicar a Blub ahora que tiene un título de récord mundial?".