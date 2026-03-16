La provincia de San Juan participó de la 1° Reunión Nacional del Convenio Policial Argentino 2026, un encuentro que reunió en Córdoba a jefes de fuerzas provinciales y federales para coordinar estrategias conjuntas contra el crimen organizado. La delegación sanjuanina estuvo encabezada por el jefe de Policía, Néstor Álvarez, quien formó parte de las jornadas de trabajo junto a autoridades de seguridad de todo el país.

El jefe de Policía Néstor Álvarez integró el encuentro realizado en Córdoba. (Gentileza)

El encuentro se desarrolló en el Centro de Convenciones de Córdoba y funcionó como antesala del Consejo de Seguridad Interior, convocando a representantes de las 23 provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las fuerzas federales para fortalecer la cooperación interjurisdiccional en materia de seguridad pública.

Durante la jornada se analizaron distintos ejes vinculados al trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad. Entre los temas centrales se destacaron la lucha contra el narcotráfico, el combate al crimen organizado y la articulación operativa entre jurisdicciones, además de la firma de convenios destinados a mejorar la cooperación entre las policías del país.

En ese marco también se realizó una disertación sobre el programa Tribuna Segura, una herramienta impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación para reforzar los controles en espectáculos deportivos y prevenir hechos de violencia en los estadios.

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Tras su participación en el encuentro, el jefe de Policía de San Juan destacó la importancia del espacio de intercambio institucional. “Luego de haber participado de este congreso dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación, fue fructífero para todos, ya que se tocaron temas importantes y sensibles como la seguridad en el marco del crimen del narcotráfico y crimen organizado”, señaló Álvarez.

El encuentro permitió avanzar en acuerdos de cooperación y coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad del país, con el objetivo de mejorar la respuesta ante delitos complejos y fortalecer las estrategias conjuntas frente a problemáticas que atraviesan a varias jurisdicciones.