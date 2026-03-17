El Gobierno de Neuquén aplicó una multa de más de 228 millones de pesos a la aerolínea Flybondi por la cancelación de un vuelo y las irregularidades detectadas en la atención a los pasajeros en el aeropuerto local.

La sanción fue dispuesta por la Dirección Provincial de Protección al Consumidor tras una inspección realizada el 12 de enero en el Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón, luego de múltiples reclamos de usuarios afectados.

El hecho se originó cuando fue cancelado el vuelo FO5301 que debía partir desde Neuquén hacia Aeroparque. Según consta en el acta oficial, los pasajeros no recibieron información clara ni asistencia adecuada por parte de la empresa.

Durante el control, las autoridades detectaron además la falta de cartelería obligatoria, ausencia de datos identificatorios de la compañía y escasa información sobre la cancelación, lo que agravó la situación de los viajeros.

La multa alcanza los $228.917.600 y se trata de la segunda sanción que recibe la firma en la provincia por incumplimientos vinculados a los derechos de los consumidores.

El caso se da en un contexto donde la aerolínea viene acumulando críticas por demoras y cancelaciones en distintos puntos del país, con miles de pasajeros afectados en los últimos meses.

La medida vuelve a poner en foco el funcionamiento de las compañías low cost y el impacto de sus fallas operativas en los usuarios, en medio de una creciente intervención de organismos de control.