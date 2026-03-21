El fútbol formativo de Sarmiento está a punto de dar un salto histórico. Israel Flores y Máximo Quintero, dos niños de 13 años que llevan la pasión por la pelota en la sangre, se encuentran ante la oportunidad de sus vidas: representar a San Juan en un Stage Deportivo Internacional organizado por el club ASD Digiesse Praiatortora, en Italia. Sin embargo, para que el sueño se haga realidad, las familias iniciaron una carrera contra el reloj para recaudar $6.000.000.

El origen de la oportunidad

Todo comenzó en la vecina provincia de La Rioja, donde se llevó a cabo una jornada de captación de talentos (scouting) con la mirada puesta en el fútbol europeo. Allí, la destreza y el carácter de Israel y Máximo no pasaron inadvertidos para los reclutadores, quienes los seleccionaron para formar parte de una delegación que viajará al Viejo Continente entre el 24 de mayo y el 8 de junio, donde entrenarán en el Estadio Mario Tedesco, en Praia a Mare.

"Él está superfeliz, al igual que toda la familia, los abuelos y los tíos. Es una oportunidad única", comentó a DIARIO HUARPE Aldana, hermana de Israel. La joven relató que la noticia generó una verdadera revolución en el seno familiar, pero también una preocupación lógica por los costos que implica un viaje de esta magnitud.

La cruzada económica

La cifra para cubrir pasajes, estadía y logística de cada deportistas asciende a los $6.000.000. Ante la magnitud del monto, las familias han comenzado a golpear puertas en busca de apoyo. "Estamos tramitando una ayuda con el área de Deportes, pero todavía estamos esperando una respuesta concreta", explicaron.

Mientras aguardan el respaldo gubernamental, la solidaridad vecinal se puso en marcha con rifas y ventas de comida. Cabe destacar que el dinero es para cumplir con la primera etapa del viaje; en caso de que los futbolistas sean seleccionados oficialmente en tierras italianas, el ASD Digiesse Praiatortora asumirá los costos de permanencia.

Sentido de pertenencia

Israel y Máximo son un reflejo del esfuerzo del fútbol del interior sanjuanino. Con sus camisetas y botines, han recorrido las canchas de Sarmiento alimentando un sueño que hoy los pone en el mapa internacional. La prueba en Italia no es solo una evaluación deportiva, sino la posibilidad de mostrar que en los departamentos alejados de San Juan el talento sobra.

"No queremos que esta oportunidad se pierda por falta de recursos. Es el sueño de ellos, pero también de todo un pueblo que los ve jugar", cerró Aldana con la esperanza de que, para fines de mayo, los dos pequeños sarmientinos estén pisando suelo italiano para escribir su propia historia en el fútbol mundial.

Dato

Para colaborar con Israel Flores y Máximo Quintero, los sanjuaninos se pueden comunicar al 2645075552 (Aldana). Además, pueden ayudar económicamente al siguiente alias: Israel.maximo.mp (Aldana Araceli Flores)