La automotriz Nissan confirmó oficialmente que avanza en un proceso de reestructuración de su presencia en Argentina, en el que evalúa transferir su operación comercial a un nuevo distribuidor local.

La filial argentina informó mediante un comunicado que se firmó un Memorando de Entendimiento con los grupos empresarios Simpa y Tagle, que establece las bases para una posible continuidad del negocio en el país bajo un nuevo esquema.

Según la compañía, el acuerdo no es definitivo y actualmente se encuentra en etapa de análisis, donde se revisan aspectos operativos, comerciales y contractuales antes de una eventual firma final.

El proceso se enmarca en la estrategia global “Re:Nissan”, que busca optimizar la competitividad y reorganizar su presencia en distintos mercados. En este esquema, la marca ya había avanzado en otros países de la región como Chile y Perú.

De concretarse la operación, Nissan dejaría de operar con filial propia en Argentina y pasaría a funcionar a través de un distribuidor de capitales locales, integrado a la unidad de negocios regional NIBU, que abarca 36 mercados importadores en América Latina.

El comunicado también detalla que la comercialización de vehículos, el servicio de posventa y el lanzamiento de nuevos modelos continuará con normalidad durante el proceso de transición.

Uno de los puntos centrales del análisis es el sistema de plan de ahorro, que deberá ser reestructurado en caso de un cambio de operador, ya que la actual filial actúa como garante de esos contratos a largo plazo.

La decisión se conoce meses después del cierre de la producción local de la marca, ocurrido en octubre del año pasado, lo que ya había reducido su presencia industrial en el país.

En paralelo, la empresa recordó que un memorando de entendimiento no implica un acuerdo cerrado y que el proceso podría modificarse o no concretarse en caso de no alcanzar las condiciones previstas entre las partes.