Uno por uno: los bienes de Cristina Kirchner que ordenan ejecutar

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó la ejecución de bienes de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos y otros condenados en la causa Vialidad, en el marco del proceso para recuperar el monto actualizado fijado en la sentencia judicial.

La decisión fue adoptada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes dispusieron avanzar sobre un conjunto de inmuebles, terrenos y activos vinculados al patrimonio de los condenados, con el objetivo de alcanzar los $684.990.350.139,86 determinados por el tribunal.

El fallo establece que el decomiso incluye propiedades registradas a nombre de la ex presidenta y de sus hijos, así como bienes asociados a empresas como Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos., Loscalzo y Del Curto SRL.

Entre los bienes identificados figura un inmueble ubicado en el Departamento III Lago Argentino, sobre la Avenida 17 de Octubre al 800, en Santa Cruz, adquirido en 2007 y con una superficie superior a los 6.000 metros cuadrados.

También se ordena la ejecución de diez unidades ubicadas en calle Mitre al 500 en Río Gallegos, cedidas a Máximo y Florencia Kirchner, junto con otros inmuebles en la capital santacruceña, como propiedades en calle 25 de Mayo al 200 y en Presidente Néstor Kirchner al 400.

El listado incluye además terrenos de gran extensión en el Departamento III Lago Argentino, en zonas cercanas a El Calafate, algunos de los cuales están vinculados al desarrollo del Complejo Hotel Los Sauces, asociado a la firma Los Sauces SA.

Dentro del inventario también se destacan dos grandes parcelas de más de 44.000 y 87.000 metros cuadrados, incorporadas al patrimonio familiar en 2007, que forman parte del conjunto de propiedades bajo análisis judicial.

La medida alcanza también a bienes de otros condenados en la causa, como José López, Nelson Periotti y ex funcionarios de Vialidad, en caso de que los activos iniciales no alcancen para cubrir el monto total fijado por la Justicia.

El fallo se da tras la actualización del decomiso original, que había sido fijado en más de $84.000 millones, y que fue recalculado con intervención de peritos oficiales y del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema.

Con esta resolución, el tribunal habilitó la ejecución patrimonial en distintas etapas, con intervención sobre bienes inmuebles, sociedades y activos financieros vinculados al expediente Vialidad.