Revelan qué prenda estiliza la figura y te hace ver más alta

Los especialistas en moda coinciden en que hay una prenda capaz de generar un efecto visual inmediato de mayor altura: los pantalones de tiro alto. Este diseño, que eleva la línea de la cintura, logra que las piernas parezcan más largas y estiliza la figura en cualquier tipo de cuerpo.

El secreto está en la proporción. Al subir el punto donde “empiezan” las piernas, el cuerpo se percibe más alargado, lo que genera una ilusión óptica de mayor estatura sin necesidad de recurrir a tacones. Este recurso funciona tanto en jeans como en pantalones de vestir o incluso faldas con cintura alta.

Además, los estilistas recomiendan combinar esta prenda con tops por dentro o prendas más cortas, para reforzar el efecto visual. De esta manera, se evita cortar la silueta y se potencia la verticalidad del cuerpo.

El impacto no depende del talle ni de la contextura física. Justamente, uno de los puntos más destacados por expertos es que este tipo de prenda favorece a todos los cuerpos, ya que no se basa en ocultar sino en redistribuir visualmente las proporciones.

Otros recursos pueden acompañar el efecto, como los looks monocromáticos o las líneas verticales, pero el pantalón de tiro alto sigue siendo la pieza central para lograr ese resultado de forma rápida y efectiva.

En definitiva, más allá de tendencias, la clave está en entender cómo funcionan las proporciones: una sola prenda bien elegida puede modificar por completo la percepción del cuerpo y sumar centímetros visuales sin esfuerzo.