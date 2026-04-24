La Justicia federal avanzó este viernes con la ejecución de bienes en la causa Vialidad, al confirmar el decomiso dispuesto sobre el patrimonio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, y el empresario Lázaro Báez, entre otros condenados.

La decisión fue tomada por mayoría por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. El tribunal ratificó así la resolución del Tribunal Oral Federal 2, que había ordenado el remate de bienes para hacer efectivo el recupero económico fijado en la sentencia.

El monto establecido en la causa supera los $684.000 millones, según lo determinado en el fallo original por administración fraudulenta en la obra pública en Santa Cruz.

El tribunal sostuvo que el decomiso no puede quedar en una declaración formal y debe traducirse en la recuperación efectiva de activos vinculados al delito. En ese sentido, el juez Gustavo Hornos señaló que permitir la conservación de esos bienes implicaría mantener los efectos económicos de la maniobra investigada.

El fallo también estableció que el decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros, incluso cuando hayan sido transferidos por herencia o a título gratuito, lo que incluye los activos que pasaron a los hijos de la ex mandataria.

En la resolución se incluyeron bienes de empresas vinculadas a la maniobra investigada, como Austral Construcciones y otras firmas relacionadas con el empresario Lázaro Báez, consideradas parte del esquema de adjudicación de obras públicas bajo análisis judicial.

El fiscal ante Casación, Mario Villar, había sostenido que eventuales reclamos de terceros debían resolverse por vías civiles o administrativas, sin frenar la ejecución del decomiso ya dispuesto en la sentencia del Tribunal Oral Federal 2.

El juez Mariano Borinsky, en disidencia parcial, planteó observaciones sobre la extensión del decomiso en aquellos casos donde no se acreditara de manera suficiente la vinculación directa de algunos bienes con el delito investigado.

Con esta decisión, la Cámara de Casación confirmó el criterio de ejecución patrimonial en el expediente Vialidad y habilitó la continuidad del proceso de recuperación de activos por parte del Estado.