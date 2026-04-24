El Tribunal Oral Federal de San Juan, presidido por el juez Daniel Doffo, sentenció a diez años de prisión a Roberto Cristo, Isabel Cristo y su hijo Franco Cristo. Los tres fueron hallados culpables del delito de trata de personas agravada con fines de explotación sexual y laboral, en perjuicio de una menor de 13 años.

En el fallo, el magistrado también ratificó la solicitud económica del fiscal Fernando Alcaraz. De esta manera, los tres condenados deberán abonar una suma de $75.000.000 en concepto de reparación por los daños ocasionados a la víctima. Esta medida busca resarcir el impacto de los delitos cometidos tras el acuerdo alcanzado entre las partes durante el proceso judicial.

Respecto al cumplimiento de la sentencia, el tribunal dispuso que Roberto y Franco Cristo continúen alojados en el Penal de Chimbas, mientras que Isabel Cristo mantendrá el beneficio de la prisión domiciliaria por tener hijos menores de edad bajo su cuidado. Cabe señalar que, aunque la Fiscalía había solicitado inicialmente penas de 13 años para los adultos y de 10 años y seis meses para el hijo, el juez finalmente fijó la condena en una década para los tres implicados.

El trasfondo del caso

La investigación reveló que la víctima fue obligada a casarse con su primo (Franco Cristo, de 21 años en aquel entonces) siguiendo una tradición de la comunidad en la que se pagó una "dote" de $825.000 en el año 2022.

Durante la convivencia en la provincia de Santa Fe, la menor fue reducida a servidumbre. Uno de los datos más crudos presentados en el juicio fue la confirmación de que la niña sufrió un aborto espontáneo durante ese período de cautiverio y abusos.

Captación y rescate

El caso se judicializó tras un intento de "captación violenta". Cuando la pareja se encontraba en San Juan, los suegros intentaron llevarse a la niña a la fuerza hacia Santa Fe. Testigos presenciales alertaron a la policía, lo que permitió el rescate de la menor y la detención inmediata de los responsables.

Antecedentes en la provincia

Este fallo marca el tercer juicio por trata de personas vinculado a miembros de esta comunidad en San Juan. Se suma al antecedente de 2021, donde Miguel Ángel Aramayo recibió una condena similar de 10 años, sentencia que quedó firme por la Corte Suprema de Justicia en octubre de 2025.