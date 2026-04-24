La marca internacional H&M confirmó oficialmente su llegada a la Argentina, con apertura prevista para 2027, en el marco de su plan de expansión en América Latina.

El desembarco se realizará mediante un esquema de franquicias junto a la empresa Hola Moda, socio estratégico de la firma sueca en la región, que ya opera en distintos mercados latinoamericanos.

Según las negociaciones avanzadas, el primer local de la marca abriría sus puertas en el shopping Alto Palermo, uno de los centros comerciales más importantes de la Ciudad de Buenos Aires.

Con esta apertura, la Argentina se suma a la red regional de H&M, que inició su expansión en América Latina en 2012 con su ingreso a México y luego continuó en países como Brasil, Chile, Uruguay, Colombia y Perú.

El plan de crecimiento de la compañía también incluye la inauguración de una tienda en Paraguay hacia fines de 2026, como parte de su estrategia de consolidación en el Cono Sur.

Desde la empresa destacaron el anuncio como un paso clave en su expansión regional. El CEO del Grupo H&M, Daniel Ervér, señaló que la apertura en Argentina representa un avance dentro de su estrategia en América Latina.

Con este movimiento, la marca prevé instalarse en uno de los mercados más relevantes de la región, sumando presencia en el segmento de indumentaria a nivel masivo.