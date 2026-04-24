Lograr que un bizcochuelo quede alto, esponjoso y no se baje después del horneado es uno de los desafíos más comunes en la cocina. Aunque muchos creen que el secreto está en el azúcar o la harina, lo cierto es que hay otro ingrediente clave que marca la diferencia: la fécula de maíz.

Este componente, también conocido como maicena, se utiliza en reemplazo parcial o total de la harina y aporta una textura más liviana. Al no contener gluten, permite que la estructura del bizcochuelo sea más aireada y estable, lo que ayuda a evitar que se desinfle una vez fuera del horno.

Además del ingrediente, el resultado final depende de cómo se trabaja la mezcla. Uno de los puntos fundamentales es el batido de los huevos con el azúcar, que debe realizarse durante varios minutos hasta lograr una preparación espumosa. Ese aire incorporado es el que sostiene el volumen durante la cocción.

También es clave integrar los ingredientes secos con movimientos suaves y envolventes, para no perder esa estructura. Una manipulación excesiva puede hacer que el bizcochuelo quede denso o que pierda altura al enfriarse.

Tres reglas simples que cambian el resultado

Revisar la fecha de vencimiento antes de usarlo. Si tiene más de seis meses abierto, conviene reemplazarlo aunque no esté vencido: pierde potencia con el tiempo y la humedad.

Mezclarlo siempre con los ingredientes secos antes de incorporar los húmedos. Así se distribuye de manera uniforme en toda la masa y no queda concentrado en un solo lugar.

No sobrebatir la preparación una vez que se integró. Cada vez que se mezcla de más, se pierde el aire que tanto costó incorporar. Lo justo y necesario.

Otro aspecto importante es respetar el proceso de cocción: no abrir el horno antes de tiempo y mantener una temperatura constante son factores determinantes para evitar que la preparación colapse.

En definitiva, más allá de la receta, el uso de fécula de maíz junto con una buena técnica de batido y cocción permite lograr un bizcochuelo más liviano, estable y con mejor textura, evitando uno de los errores más frecuentes en la pastelería casera.