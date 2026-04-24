El fiscal general ante la Cámara en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, pidió agravar la acusación contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino en la causa que investiga una presunta evasión superior a los $19.000 millones vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino.

El planteo apunta a incorporar un componente que había quedado fuera del procesamiento inicial: las retenciones vinculadas a los ingresos por patrocinio y publicidad de los torneos organizados por la AFA. Según el fiscal, esos fondos forman parte del sistema de financiamiento de la seguridad social y debieron ser depositados en tiempo y forma.

La presentación fue elevada ante la Cámara, que ahora deberá resolver si mantiene el criterio del juez de primera instancia o amplía el alcance de la imputación. La decisión estará en manos de los camaristas que analizan el expediente.

La causa investiga la presunta retención indebida de impuestos y aportes previsionales por más de $19.300 millones. De acuerdo con la investigación, esos montos habrían sido retenidos a empleados, proveedores y terceros sin ser ingresados en los plazos correspondientes, lo que habría generado un beneficio financiero para la entidad.

En ese contexto, Tapia, Toviggino y otros dirigentes ya fueron procesados por apropiación indebida de tributos agravada y recursos de la seguridad social. Sin embargo, el juez había excluido del análisis los ingresos por publicidad, criterio que ahora el Ministerio Público busca revertir.

En paralelo, las defensas intentaron cerrar la causa mediante una reparación económica, argumentando que la deuda fue cancelada. Ese planteo fue rechazado por la fiscalía, que sostuvo que el pago no compensa el daño generado al sistema de recaudación.

Con este escenario, la resolución de la Cámara será clave para definir el futuro judicial de los dirigentes y el alcance definitivo de una de las causas más relevantes que involucran a la conducción del fútbol argentino.