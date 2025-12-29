La adrenalina del futsal sanjuanino llega a su punto más alto este lunes 29 de diciembre, cuando quedarán definidos los dos finalistas del Torneo Clausura 2025, de la División A Femenino. Tras una ida llena de emociones, Mineros y La Gloria arrancan con ventaja y buscan sellar su pasaje al partido decisivo, aunque Palermo y Colón Junior prometen dar pelea para revertir las series.

Mineros quiere sostener la diferencia ante Palermo

Mineros llega con aire en la serie luego de imponerse 4-2 en la ida, mostrando solidez y efectividad en los metros finales. Palermo, por su parte, sabe que necesita golpear primero para presionar y cambiar la historia. El encuentro promete un choque intenso, con dos equipos acostumbrados a estar en instancias decisivas.

Con la diferencia a su favor, las mineras buscarán no especular, mientras que Las Cobras deberá arriesgar desde el inicio si quiere mantener viva su ilusión de título.

La Gloria y Colón Junior: una serie abierta que promete tensión

La Gloria dio un paso importante con el triunfo ajustado por 2-1, pero la serie está lejos de estar definida. Colón Junior, obligado a ganar, llega con la convicción de revertir el marcador apoyándose en su intensidad característica y en una ofensiva que suele responder en los momentos clave.

La mínima ventaja promete un duelo vibrante, donde cada detalle puede inclinar la balanza. Las gloriosas buscarán aprovechar la localía y el control del juego, mientras que el equipo Merengue presionará para llevar la definición a un cierre dramático.

Una noche para alquilar balcones

El futsal femenino de San Juan vive un nuevo capítulo de crecimiento y competitividad, y este lunes no será la excepción. Con dos partidos en simultáneo desde las 22 y las emociones a flor de piel, el Clausura 2025 se encamina a coronar un campeón que deberá demostrar carácter, talento y resistencia.

La cita está marcada. Las protagonistas ya están listas. El futsal sanjuanino escribe su historia, y esta noche conoceremos los finalistas.