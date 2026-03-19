Novelli, horas antes de $LIBRA, compraba relojes de 45 mil dólares y contrataba guardaespaldas

Todavía faltaban más de 24 horas para que la vida de Mauricio Novelli cambiara para siempre por $LIBRA. Desde Dallas, el asesor financiero y criptobro proyectaba qué hacer con su dinero en la previa del lanzamiento de la memecoin apoyada por el presidente Javier Milei que prometía hacerlo millonario. Los mensajes recuperados de su teléfono celular, en el marco de la investigación judicial, pintan la imagen de un hombre que ya se sentía triunfador y planeaba cómo gastar una fortuna que aún no había concretado.

La compra de un reloj de 45 mil dólares y la obsesión por el efectivo

A las 14:27 del jueves 13 de febrero, Novelli mensajeó al contacto "Marcia Rolex", que tenía agendado en su teléfono, para reservar un exclusivo reloj suizo de la marca Audemars Piguet. No era la primera vez que negociaba con ella: el 30 de enero ya le había solicitado modelos de Rolex sin factura, argumentando que estaba "complicado con el blanco" luego de haber adquirido otros dos relojes con factura.

"Si podes Marcia, me acuerdo que me habías dicho en su momento, algunos modelos, vos los podías vender sin factura, yo necesitaría los que puedas sin factura, me interesa Rolex o AP", le había dicho en un mensaje de audio. La vendedora le explicó entonces que los Rolex suelen venderse con factura, pero que los Audemars Piguet podían gestionarse de otra manera.

Ya en la previa inmediata al lanzamiento, Novelli cerró la operación. El modelo elegido era un Royal Oak Chronograph, referencia 26715ST.OO.1356ST.02. "Cuchame, lo tengo disponible", le confirmó Marcia, quien además le explicó las bondades de la pieza: "Vas a estar comprando un modelo que va a ser una bomba, todo el mundo va a querer más de 38 que 41".

"Genial! Cuánto me quedaría pagándolo cashh", preguntó Novelli, buscando algún descuento por abonar en efectivo. "No, acá no hay descuento, imposible, se vende precio de lista argentino", aclaró la vendedora. El valor final: 45 mil dólares. "Después decime cuánto es", escribió él cerrando el trato sin siquiera conocer el precio.

Ese mismo día, ya había adquirido otro reloj: "Recién me compró un Santos rarito, después te lo muestro", le comentó a su relojera, en referencia a una pieza de Cartier. "Reservame el ap, jajaja. Y mi amigo va a querer otro que te digo dsps", agregó, adelantando negocios con otros criptobros.

Oficinas con vista al río y alquileres millonarios

En paralelo a sus compras de lujo, Novelli buscaba junto con su hermana María Pía una oficina para alquilar con vista al río. Estimaba gastar por mes unos 3500 dólares en un complejo de oficinas en Vicente López, pegado a la General Paz, según los mensajes que intercambió con ella.

"Escuchame Mapi, entré tres minutos a Mercado Libre el otro día y a Zonaprop, y encontré una de 3 mil y pico y me contestaron que está disponible en Al Río", le dijo a su hermana, quien también le envió otros links con opciones disponibles. Se trataba de una oficina de 155 metros cuadrados, a estrenar, con cochera incluida.

Pero no solo proyectaba inversiones comerciales. También desde Dallas le pidió a su hermana que se encargara de pagar el alquiler de su departamento, que ascendía a 2500 dólares mensuales, una cifra que sorprendió a María Pía, quien creía que el costo era de 1200 dólares. "Le hablas a esta mina del alquiler, decile que sos mi hermana, que querés coordinar con ella el pago de los 2500 del alquiler, eso es de mi depto, te va a decir que lo dejes en seguridad, pero coordino porfi", le encomendó.

Dólares le sobraban, buscaba casas, autos, relojes, lujos, todo. "Cash" y "YA" respondía. No le importaba el precio de nada.

La vida que sonreía y el proyecto que prometía

Novelli había convencido a Javier Milei y a su hermana Karina de apoyar un token para fondear supuestos proyectos productivos bajo la denominación "Viva la libertad Project". Ultimaba los detalles para el lanzamiento y el posterior tuit del Presidente, su exempleado en cursos de finanzas. La vida le sonreía, o eso creía.

El jueves 13 de febrero, a las 17:31, luego de cerrar la compra del reloj, Novelli despidió a su vendedora con un sticker con la peluca de Javier Milei y los dedos en alto, como la tradicional pose de selfie del Presidente. Al día siguiente, a las 11:05, ya en horas previas al lanzamiento de $LIBRA, Marcia le escribió para reconfirmar la fecha de entrega. "Te veo el lunes no?", consultó. "Calculo que el miércoles, que vuelvo el martes", anunció el trader.

Nunca llegó a ese encuentro.

El estallido del escándalo y la urgencia por seguridad privada

Todo falló: la criptomoneda se lanzó, subió de precio y enseguida se desplomó. Las denuncias por estafa coparon las redes sociales y su teléfono empezó a estallar. El mismo viernes 14 de febrero, horas antes del lanzamiento, Novelli había consultado a su asesor de seguros sobre costos para blindar una camioneta Toyota SW4. Un par de horas después, el broker le confirmó que había exceso de demanda pero que podría avanzar el encargo para finales de marzo. El mensaje llegó cuando el escándalo ya estaba en curso.

Al día siguiente, Novelli debió suspender el resto de su viaje y emprender la vuelta a Buenos Aires desde Dallas. Se contactó con un amigo personal, a quien solía pedirle cotizaciones y entradas para boliches, para un favor distinto: contactos de seguridad privada.

"Dale amigo. Ahi vi el bondi que se te armó. Qué paja, contá conmigo", le respondió su contacto. Allí coordinó para contratar un servicio de seguridad privada que lo escoltara desde el aeropuerto de Ezeiza hasta su casa y que lo acompañara en los días siguientes. Fue un trabajo de urgencia total, según se desprende de los mensajes hallados en el teléfono.

La estrategia defensiva y el intento de exculpación

A la par que gestionaba su seguridad, Novelli comenzó a armar un equipo de abogados y asesores en relaciones públicas para construir una estrategia defensiva: sostener que no se trató de una estafa tipo rugpull y que su empresa, N&W Professional Traders, no estaba vinculada al proyecto $LIBRA.

En uno de los borradores encontrados en su celular, fechado el 16 de febrero, Novelli redactó un mensaje que buscaba exculparlo a él y a Milei del escándalo. "Esto es lo que quiero para el tweet. Esto es lo único que nos salva a él, a mí y a nosotros", comienza el borrador.

"Quiero aclarar que apoyo plenamente la visión de la moneda Libra. Me reuní personalmente con todos los involucrados y les expresé mi apoyo a sus objetivos. Si bien no tengo ningún interés financiero en el proyecto, confío en las personas que lo respaldan", alcanza a leerse en ese documento.

No fue el único que debió contratar seguridad privada. En Dallas, Hayden Davis también montaba un dispositivo propio para moverse tras las amenazas que comenzó a recibir luego de grabar un video en el que asumía su rol dentro del armado de $LIBRA.

La investigación judicial

Todo el material surge de las conversaciones que Novelli no borró a la hora de entregar su teléfono. Se trata de un peritaje realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), a pedido del fiscal federal Eduardo Taiano, quien lleva adelante la causa.

Los mensajes pintan el retrato de un hombre que, en la antesala del escándalo, proyectaba una vida de lujos financiados con una fortuna que nunca llegó a concretar. Del otro lado, la estafa cripto que conmocionó al país y que puso en el centro de la tormenta al gobierno nacional, al presidente Milei y a una red de traders que, como Novelli, pasaron de comprar relojes de 45 mil dólares a pedir custodia en Ezeiza.