La Secretaría de Ambiente de San Juan implementó un nuevo sistema digital para la gestión de permisos de pesca deportiva, a través de la plataforma Ciudadano Digital (CiDi). La medida, que entrará en vigencia desde diciembre y se mantendrá de manera permanente, permitirá a los pescadores obtener la autorización sin trámites presenciales, con descarga directa desde cualquier dispositivo.

El nuevo permiso digital se deberá tramitar a través de Ciudadano Digital.

El nuevo permiso digital agiliza el acceso a la actividad y, al mismo tiempo, fortalece el control ambiental. Centralizando la información en una plataforma unificada, la provincia podrá conocer en tiempo real cuántas personas pescan, en qué lugares y en qué períodos. Estos datos resultan esenciales para planificar políticas de conservación, evaluar la presión sobre los ecosistemas acuáticos y asegurar un uso responsable de los recursos ícticos.

Además, el sistema contribuye al desarrollo del turismo deportivo y recreativo en San Juan. La pesca recreativa, uno de los atractivos más valorados por visitantes y locales, se beneficia con un trámite más rápido y seguro, promoviendo prácticas ordenadas y fomentando un turismo sustentable en ríos y diques.

El reemplazo del formato en papel también representa un beneficio ambiental directo, reduciendo el consumo de recursos, evitando impresiones innecesarias y minimizando la generación de residuos. Asimismo, mejora la fiscalización al eliminar riesgos de falsificación y permitir la actualización instantánea de la información.

La Secretaría de Ambiente capacita a los agentes que fiscalizan la actividad, asegurando que la modernización tecnológica vaya acompañada de un enfoque de pesca responsable. Se estima que durante el primer semestre de 2026 se emitirán alrededor de 2.000 permisos, con pagos integrados a través de Plus Pagos.

Los valores del permiso se mantienen vigentes: $500 para el diario, $1.000 para el semanal y $10.000 para el anual, y podrán gestionarlo inicialmente personas con DNI argentino registradas en CiDi.

Con esta iniciativa, la provincia no solo simplifica un trámite clave, sino que incorpora una herramienta estratégica para proteger la biodiversidad y los entornos acuáticos, promoviendo eficiencia, transparencia y sustentabilidad en la pesca deportiva de San Juan.

